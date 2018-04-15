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Сотрудников Apple будут увольнять за утечку информации

Apple
14:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В 2017 году в сливе информации о новых продуктах компании были уличены и уволены 29 сотрудников, 12 из них подвергли аресту.

Издание Bloomberg обнародовало текст меморандума Apple, в котором компания, в частности, требует от сотрудников прекратить "слив" информации о предстоящих событиях в СМИ. Текст был опубликован на сайте агентства.

В 2017 году Apple провела конфиденциальную встречу с сотрудниками, на которой шла речь о прекращении утечек. С тех пор СМИ, в том числе Bloomberg, опубликовали подробности о iPhone X, новом Apple TV, новом Apple Watch с LTE, новых моделях iPad, улучшении программного обеспечения и детали о предстоящих наушниках iPhone и AirPods.

Таким образом, в 2017 году, согласно тексту меморандума Apple, в утечках уличили 29 сотрудников. Их уволили, а 12 человек — даже арестовали. В компании отметили, что утечка информации о новом продукте может негативно повлиять на продажи текущих моделей, дать соперникам больше времени для конкурентоспособного ответа, и приведет к меньшему объему продаж, когда новый продукт будет запущен.

"Мы хотим иметь возможность рассказывать нашим клиентам, почему этот продукт великолепен, и не хотим, чтобы кто-то делал это за нас и плохо", - отметил Грего Джошуак, менеджер по маркетингу продуктов Apple.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Apple, Информация, Слив, Сотрудники, Увольнение, Утечка.
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