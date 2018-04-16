Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон сделал нелицеприятное для РФ заявление по ситуации в Сирии Макрон сделал нелицеприятное для РФ заявление по ситуации в Сирии
Новости: СМИ: Корабли РФ "охотились" на британскую субмарину во время атаки в Сирии СМИ: Корабли РФ "охотились" на британскую субмарину
Новости: Украинец Зинченко стал чемпионом Англии Украинец Зинченко стал чемпионом Англии
Новости: В Италии раскопали средневекового киборга с ножом вместо руки В Италии раскопали средневекового киборга с ножом вместо руки
X

"Киевпасстранс" проиграл многомиллионное дело по троллейбусам

Киевпасстранс
00:33 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Предметом иска стала задолженность перед "ЛАЗ" в размере 62,9 млн грн, 4,7 млн грн пени, 6,25 млн грн в качестве 3% годовых пени и более 50 млн грн инфляционнных потерь.

Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие "Киевпасстранс" выплатить 119,9 млн грн Львовскому автобусному заводу (ЛАЗ) за 17 троллейбусов, которые были поставлены еще в 2012 году.

Об этом говорится в решении суда от 4 апреля, сообщает Finance.ua.

Турецкая компания будет ремонтировать дороги в Украине
Турецкая компания будет ремонтировать дороги в Украине Читать полностью

Согласно материалам дела, 21 мая 2012 года ЛАЗ договорился с Киевпасстрансом о поставках троллейбусов с пониженным уровнем пола длиной более 18,7 м модели ЛАЗ Е-301 в количестве 17 единиц.

Согласно договору, общая сумма составила 62,9 млн грн.

Согласно решению, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ЛАЗа и постановил выплатить 62,9 млн грн задолженности, а также 50,3 млн гривен инфляционных потерь, 6,24 млн грн в качестве 3% годовых пени и 198,8 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в первой инстанции.

Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)

Также суд постановил выплатить ЛАЗу 280 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

Напомним, что в январе 2018 года суд арестовал все коммунальные автобусы во Львове за долги перед ЛАЗом за 2010 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Киев, Киевпасстранс, ЛАЗ, Новости Киева, Суд, Троллейбус, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Турецкая компания будет ремонтировать дороги в Украине Саудовская Аравия собирается сотрудничать с НКМЗ Украинские эксперты будут помогать Индии в разработке нового танка

Последние новости

Президент WBC заступился за Сауля Альвареса Внедорожник Mercedes GLS впервые показали на видео Компания Xiaomi создает бюджетные смартфоны
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
03 Лилия Подкопаева в третий раз собралась замуж
04 Военные технологии: армия Британии получила обновленные винтовки SA80A3 (Видео)
05 "Шальке" обыграл "Боруссию": Коноплянка забил гол
Новости сегодня
00:22 Часть населения Красногоровки осталась без водоснабжения
00:10 Во время ралли в Болгарии гоночная машина врезалась в толпу зрителей
00:03 Отравление этими повседневными продуктами может привести к галлюцинациям
00:02 Гулять так гулять: веселые и странные снимки со свадеб
23:52 Могерини призывает поддержать женевский процесс
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман рассказал о "школе будущего" Гройсман рассказал о "школе будущего"
Новости: Сирия в руинах: появились фото масштабных разрушений после ракетных ударов Сирия в руинах: фото масштабных разрушений
Новости: Разведка: Боевики "ДНР" готовятся "зачистить" два района Донецкой области Разведка: Боевики "ДНР" готовятся проводить "зачистки"
Новости: Военные технологии: армия Британии получила обновленные винтовки SA80A3 (Видео) Военные технологии: армия Британии получила обновленные винтовки SA80A3 (Видео)
Добавить комментарий
0