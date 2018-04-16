Из-за жалоб мариупольцев на "Азовстали" остановили конвертер

Металлургический комбинат "Азовсталь" сместил сроки планово-предупредительного ремонта конвертера №2 и досрочно остановил агрегат.

Об этом Мариупольскому сайту 0629 сообщили в пресс-службе Метинвеста.

Как отмечает СМИ, проблемы с конвертерным цехом "Азовстали" обострились последние две недели. "Мариупольцы массово жаловались в СМИ и соцсетях на бурый дым над меткомбинатом, а измерительные приборы, установленные нашим сайтом на Левом берегу, ежедневно фиксировали многократные пиковые превышения ПДК пыли", - говорится в сообщении.

В Метинвесте приняли решение отреагировать на массовые обращения жителей и принять меры, чтобы остановить экологический беспредел.

"В течение ремонтной кампании будет проведена полная ревизия технологического оборудования, датчиков и автоматизированных систем, а также замена ряда узлов. Особое внимание будет уделено газоочищению. После восстановления его проектных параметров и завершения комплекса ремонтных работ конвертер вновь будет запущен", - говорится в сообщении пресс-службы Метинвеста.

По ее информации, в сентябре 2018 г. стартует также капитальный ремонт конвертера №1, в рамках которого заменят корпус агрегата и внесут конструкционные изменения для дальнейшей установки системы отвода и очистки неорганизованных выбросов. Инвестиции в проект составят 190 млн грн.