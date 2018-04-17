УЗ запускает прямой поезд из Киева в Баку

"Укрзализныця" запускает прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Баку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Маршрут "Баку - Харьков" будет продлен до Киева. Поезд в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а из столицы Украины - 23 апреля. На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гребенке", – отметил Кравцов.

Отмечается, что если спрос на этот маршрут будет расти, в "Укразализныце" рассмотрят возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины анонсировали запуск нового ж/д маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. Отмечается, что стоимость билета купейным вагоном до Риги будет составлять около 1855 грн (59 евро).