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УЗ запускает прямой поезд из Киева в Баку

ЭШ2 на станции в Баку
15:34 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" запускает прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Баку.

"Укрзализныця" запускает прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Баку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Маршрут "Баку - Харьков" будет продлен до Киева. Поезд в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а из столицы Украины - 23 апреля. На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гребенке", – отметил Кравцов.

Отмечается, что если спрос на этот маршрут будет расти, в "Укразализныце" рассмотрят возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины анонсировали запуск нового ж/д маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. Отмечается, что стоимость билета купейным вагоном до Риги будет составлять около 1855 грн (59 евро).

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Баку, Евгений Кравцов, Железная дорога, Железнодорожный маршрут, Киев, Укрзализныця.
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