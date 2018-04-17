Самолеты "Антонова" могут прийти на помощь Минобороны Малайзии

Украина готова оказать Малайзии содействие в решении задачи контроля за морским побережьем, предлагает сотрудничество в области совместного создания и поставок украинской авиатехники разработки и производства ГП "Антонов" (Киев).

Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" во вторник, перспективы организации украинско-малазийского ВТС в сфере поставок и совместного производства авиатехники обсуждались в ходе переговоров главы "Укроборонпрома" Павлва Букина с госсекретарем Минобороны Малайзии Абдул Рахимом бин Мохамедом Радзи (Dato Sri Abdul Rahim Bin Mohamad Radzi), состоявшихся в рамках участия в работе проходящей 16-19 апреля в Куала-Лумпур (Малайзия) 16-й международной оборонной Defence Services Asia-2018 (DSA).

В ходе переговоров украинская сторона представила потенциальному малазийскому заказчику линейку самолетов "Антонов", которые могут быть интересны ВС Малайзии.

"Самолеты "Антонова" способны обеспечить контроль за морским побережьем Малайзии. Эта задача является актуальной для Малайзии. Украина готова присоединиться к ее решению", - отметил глава "Укроборонпрома".

Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров глава "Укроборонпрома" и госсекретарь Минобороны Малайзии также обсудили практические аспекты организации учредительного заседания совместного комитета по сотрудничеству в оборонной сфере во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в Малайзию в августе 2016 года президента Украины Петра Порошенко.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

Международная DSA - один из ведущих форумов вооружения и военной техники Азиатского региона. Входит в пятерку крупнейших мировых оборонных выставок. Тематика выставки охватывает вооружение сухопутных войск, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, авиационную технику, вооружение береговой охраны, бронетанковую технику и артиллерийские системы, военно-морскую технику и вооружение.

Украина презентует на DSA-2018 перспективное высокоточное противотанковое и авиационное вооружение, стрелковое вооружение, бронетехнику, средства радиолокации.

Малайзия рассматривается в числе перспективных партнеров Украины в сфере ВТС в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихооокеанском регионе. Среди перспективных направлений сотрудничества ранее назывались кораблестроение и средства радиолокации.