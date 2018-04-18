"Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"

"Киевэнерго" завершило отопительный сезон 2017-2018 гг. и помогает "Киевтеплоэнерго" принять коммунальное имущество на баланс. Об этом отметил генеральный директор ПАО "Киевэнерго" Александр Фоменко, сообщает пресс-служба компании.

"На данном этапе наша общая с городской властью и менеджментом коммунального предприятия задача - сделать процесс передачи коммунального имущества максимально прозрачным и безболезненным как для киевлян, так и для 7,5 тыс. сотрудников "Киевэнерго", которым необходимо переоформить трудоустройство в новом коммунальном предприятии", - сказал А. Фоменко. По его словам, за весь период управления тепловым хозяйством города "Киевэнерго" и его основной акционер ДТЭК оплатили за использование коммунального имущества в столичный бюджет 375 млн грн.

"Только за год после начала реализации стратегической программы переукладки теплосетей в 2011 г. нам удалось сократить уровень аварийности на 13%. За 7 лет мы перевели почти 190 км магистральных и распределительных тепловых сетей в двухтрубном измерении, инвестировали свыше 560 млн гривень. В последние два года инвестиционным приоритетом компании была установка тепловых счетчиков. Мы установили 5,7 тыс. приборов учета теплоэнергии в столичных домах, общий объем инвестиций составил почти 227 млн грн", - рассказал он. По его словам, компания "Киевэнерго" начинала отопительный сезон 2017-2018 гг. в условиях несбалансированного тарифа на тепло для бюджетных организаций и растущих долгов всех категорий клиентов - населения, коммунальных предприятий и госбюджета, из компенсаций льгот и субсидий. По состоянию на 1 апреля 2018 г. дебиторская задолженность составила 5,6 млрд грн. Из-за изношенности тепловых сетей, 70% которых уже исчерпали 25-летний срок эксплуатации, компании надо было усилить качество и оперативность устранения повреждений. Несмотря на сложности, отопительный сезон в столице прошел стабильно.

26 апреля 2018г. истекает срок Соглашения об управлении коммунальным имуществом, заключенным между ПАО "Киевэнерго" и КГГА в 2001 году. Срок действия истек 1 января 2018 г., но, по решению Киевсовета, договор был продлен до конца отопительного сезона, во избежание сбоев в поставках горячей воды и тепла киевлянам в холодный период года. С завершением отопительного сезона все ресурсы компании направлены на содействие передачи коммунального имущества и переводу персонала в созданное городом предприятие - "Киевтеплоэнерго".