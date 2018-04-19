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"Укртрансгаз" оценили в 328 млрд грн

"Укртрансгаз"
11:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" утвердил оценку стоимости "Укртрансгаза" на уровне 328 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" утвердил оценку стоимости основных средств ПАО "Укртрансгаз" на уровне 327 млрд 921,505 млн грн (около $12,5 млрд).

Такое решение единственный акционер "Укртрансгаза" принял 12 апреля, фотокопию документа обнародовал замруководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк на своей Facebook-странице.

Сумма оценки включает активы "Укртрансгаза" общей стоимостью 12 млрд 327,188 млн грн на временно неподконтрольной Украине территории.

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Оценка утверждена на основании отчета Ernst & Young.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

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Новости Бизнеса, ГТС Украины, Нафтогаз Украины, Стоимость "Укртрансгаза", Укртрансгаз.
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