Телеканал "NewsOne" получил предупреждение

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "NewsOne" за нарушение правил вещания в День памяти жертв Холокоста. Такое решение принято на заседании Нацсовета 19 апреля.

Как отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко, внеплановая проверка на основании мониторинга 27 января 2018 года, в День памяти жертв Холокоста, зафиксировала в эфире телеканала "NewsOne" (ООО "Новости 24 часа") отсутствие информации (бегущей строки) об этой памятной дате к 9:00, что является нарушением требований к вещанию в дни траура, памяти и скорби. В то же время Артеменко напомнил, что похожее нарушение было зафиксировано в октябре 2017 года в дни траура и памяти, и телеканал уже получал такую же санкцию.

"Это второй раз, и это принципиально, потому что есть закон", - подчеркнул председатель Нацсовета. Члены Нацсовета единогласно проголосовали за признание нарушения и объявления предупреждения.