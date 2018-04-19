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"Антонов" взломали хакеры

ГП "Антонов"
22:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Укроборонпром предупредил, что сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с хакерской атакой и сообщения с него недействительны.

Сайт Государственного предприятия "Антонов" в очередной раз был атакован хакерами, предупредили в пресс-службу государственного концерна "Укроборонпрома".

"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении, обнародованном концерном в четверг вечером со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ГК "Укроборонпром" обратились к представителям СМИ с просьбой "быть осторожными и не идти на поводу у злоумышленников, которые целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в области авиастроения".

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Новости Бизнеса, Атака, ГП "Антонов", Сайт, Укроборонпром, Хакеры.
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