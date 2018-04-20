"Новая Почта" тестирует возможность использования БПЛА для доставки почты

Компания "Новая Почта", лидер экспресс-доставки в Украине, тестирует возможность доставки почты с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил соучредитель компании Вячеслав Климов.

"Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - сказал он, отвечая на вопросы из зала на конференции Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве вчера.

Как сообщалось, Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" (ныне ПАО) рассчитывало запустить пилотный проект по доставке посылок дронами еще в 2016 году.

Предприятие тогда избрало для тестирования дроны израильской компании Flytrax, которые могут доставлять посылки весом до 3кг на расстояние до 23 км со скоростью до 70 км/ч.

"Новая Почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.