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"Новая Почта" тестирует возможность использования БПЛА для доставки почты

"Новая Почта"
11:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: plus.google.com

Новости Бизнеса: По словам соучредителя компании, вполне вероятно, что со временем в структуре "Новой почты" появится инжиниринговая компания, которая займется этими вопросами.

Компания "Новая Почта", лидер экспресс-доставки в Украине, тестирует возможность доставки почты с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил соучредитель компании Вячеслав Климов.

"Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - сказал он, отвечая на вопросы из зала на конференции Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве вчера.

Как сообщалось, Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" (ныне ПАО) рассчитывало запустить пилотный проект по доставке посылок дронами еще в 2016 году.

Предприятие тогда избрало для тестирования дроны израильской компании Flytrax, которые могут доставлять посылки весом до 3кг на расстояние до 23 км со скоростью до 70 км/ч.

"Новая Почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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Новости Бизнеса, БПЛА, Доставка почты, Новая почта, Экспресс-доставка.
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