По итогам оферты "Метинвеста" выкуплено более 90% евробондов-2021

Горно-металлургическая группа "Метинвест" по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением до 2021 года получила предложения на $1,07 млрд, сообщила группа на сайте фондовой биржи Euronext Dublin в пятницу.

Ранее сообщалось, что на дату объявления оферты – 19 марта, в обращении находились ценные бумаги на $1,187 млрд. Таким образом, после выкупа в обращении, предположительно, останутся евробонды-2021 на $117,024 млн.

Учитывая полученное ранее согласие на изменение условий обращения еврооблигаций-2021, с 23 апреля купонная ставка по остающимся в обращении ценным бумагам будет снижена до 7,5% с 10,875% годовых.

Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

Как сообщалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.

Условия обращения еврооблигаций предполагали ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка была установлена на уровне 10,875% годовых. При этом предполагалось, что до 1 января 2019 года гарантированно будут выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход выплачивается при наличии для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов капитализировалось, тогда как остаток списывался.

С 1 января 2019 года группа планировала выплачивать весь начисленный процентный доход.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".