Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

"Нафтогаз" готов к встрече с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

"Нафтогаз"
22:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" отреагировал на решение "Газпрома" отправить документы о расторжении контрактов в Стокгольмский арбитраж.

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что готов к новым встречам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, куда российская компания направила документы для расторжения контрактов.

Об этом украинская компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Наш самый большой должник снова играет в игру "poker face". Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме. Уточним терминологию: Газпром инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

При этом в НАК отметили, что контракты не предусматривают возможности расторгнуть их в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

В "Нафтогазе" также добавили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

Кроме того, в украинской компании подчеркнули, что обжалование арбитражных решений не останавливает их действия, поэтому "Газпром" так же должен "Нафтогазу" $2,56 млрд и проценты.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

После этого решение Стокгольмского арбитража "Газпром" заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК.

В пятницу, 20 апреля, в "Газпроме" заявили, что направили в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газовый конфликт, Газпром, Нафтогаз, РФ, Стокгольмский арбитраж, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Хакеры взломали сайт ГП "Антонов" "Антонов" взломали хакеры В Украине может зайти крупный инвестор из Франции

Последние новости

Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео) Для форварда "Ромы" сезон закончен Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
23:35 Китай планирует запуск прямых авиарейсов из провинции Хайнань в Украину
23:24 Клопп - о главных целях Мохамеда Салаха
23:15 Исследователи назвали самый стильный "возраст" женщины
23:05 Дикий смех: курьезные и нелепые романтические снимки
22:51 Эмилия Кларк показала первое видео со съемок "Игры престолов" 8 сезона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0