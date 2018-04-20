"Нафтогаз" готов к встрече с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что готов к новым встречам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, куда российская компания направила документы для расторжения контрактов.

Об этом украинская компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Наш самый большой должник снова играет в игру "poker face". Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме. Уточним терминологию: Газпром инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

При этом в НАК отметили, что контракты не предусматривают возможности расторгнуть их в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

В "Нафтогазе" также добавили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

Кроме того, в украинской компании подчеркнули, что обжалование арбитражных решений не останавливает их действия, поэтому "Газпром" так же должен "Нафтогазу" $2,56 млрд и проценты.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

После этого решение Стокгольмского арбитража "Газпром" заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК.

В пятницу, 20 апреля, в "Газпроме" заявили, что направили в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит.