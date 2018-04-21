Рекламу Касперского запретили в Твиттере

Twitter запретил аккаунтам "Лаборатории Касперского" размещать рекламные посты, сообщил в пятницу, 20 апреля, ее глава Евгений Касперский. Как передает DW.com, Twitter уведомил об этом компанию в конце января 2018 года.

"Лаборатория Касперского", как указывает Twitter, "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы". Евгений Касперский это отрицает: "Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям - защиту, а они нам за это - деньги". Е. Касперский просит Twitter "детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи".

США подозревают "Лабораторию Касперского" в том, что она может быть использована Кремлем в качестве инструмента шпионажа. Госорганам США запрещено использовать ПО компании. В "Лаборатории Касперского" неоднократно отрицали связь с любыми властями и заявляли, что не стали бы шпионить в пользу какого-либо государства.