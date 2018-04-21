Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Новости: Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Новости: Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Новости: Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной
Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной
X

Рекламу Касперского запретили в Твиттере

Лаборатория Касперского
08:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По убеждению властей США, разработчики антивируса могут заниматься шпионажем в пользу России.

Twitter запретил аккаунтам "Лаборатории Касперского" размещать рекламные посты, сообщил в пятницу, 20 апреля, ее глава Евгений Касперский. Как передает DW.com, Twitter уведомил об этом компанию в конце января 2018 года.

"Лаборатория Касперского", как указывает Twitter, "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы". Евгений Касперский это отрицает: "Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям - защиту, а они нам за это - деньги". Е. Касперский просит Twitter "детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи".

США подозревают "Лабораторию Касперского" в том, что она может быть использована Кремлем в качестве инструмента шпионажа. Госорганам США запрещено использовать ПО компании. В "Лаборатории Касперского" неоднократно отрицали связь с любыми властями и заявляли, что не стали бы шпионить в пользу какого-либо государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Антивирус, Запрет, Касперский, Реклама, Твиттер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Новая Почта" тестирует возможность использования БПЛА для доставки почты Хакеры взломали сайт ГП "Антонов" "Антонов" взломали хакеры

Последние новости

От удивления до грусти: Реакция на уход Арсена Венгера Знаменитые женщины, которым за 50 лет, но выглядят они сногсшибательно (Фото) Как создают полицейский автомобиль (Видео)
Сегодня читают
01 Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
02 Укрепить здоровье поможет правильное употребление сала
03 Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
04 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
05 Почему редис должен быть на вашей тарелке
Новости сегодня
09:04 Берите пример: люди, которые поверили в себя и добились отличных результатов (Фото)
08:58 Переяслав-Хмельницкий хотят переименовать
08:56 Как выглядят самые крутые полицейские машины мира (Фото)
08:53 Улыбка до ушей: забавные щекастые собачки, которых хочеться потискать
08:52 Фонсека может возглавить "Арсенал"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Добавить комментарий
0