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Двигателям "Боинг-737" устроят проверку

Авария Боинг-737
12:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Авария самолета "Боинг-737" авиакомпании Southwest Airlines, у которого в воздухе взорвался двигатель, вызвал директиву о проверке двигателей CFM56-7B.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выпустило директиву, которая требует от операторов проверить двигатели модификации CFM56-7B в течение 20 дней. Об этом говорится в сообщении FAA.

Директива основана на выпущенном Бюллетене международной службы CFM, а также на информации, полученной в результате расследования сбоя двигателя Southwest Airlines. Требование инспекции применяется к двигателям CFM56-7B. В частности, двигатели, которые имеют более чем 30 000 циклов использования должны пройти инспекцию в течение 20 дней.

"Производитель двигателя оценивает сегодняшнее корректирующее действие на 352 двигателя в США и 681 двигателей по всему миру", - говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение в twitter сделало и Европейское агентство авиационной безопасности.

У самолета Southwest Airlines прямо в воздухе взорвался двигатель. Обломки двигателя разбили один из иллюминаторов, в который частично засосало женщину, которая сидела рядом. Другим пассажирам удалось затянуть ее обратно на борт, однако позже пострадавшая все же умерла.

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Новости Бизнеса, CFM56-7B, Авария, Боинг 737, Двигатель, ФАА.
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