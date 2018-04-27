ПриватБанк утвердил Стратегию развития на 4 года

Крупнейший в Украине государственный ПриватБанк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года, такую Стратегию его развития на период до 2022 года утвердил наблюдательный совет финучреждения на заседании в пятницу.

"Стратегия предусматривает сбалансированное развитие банка с фокусом на розничный сегмент и кредитование МСБ и выборочно – в корпоративном сегменте, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам", - сообщает пресс-служба банка, характеризуя принятую стратегию.

Согласно ей, основными факторами достижения прибыльности банка с 2018 года должны стать рост кредитования, снижение стоимости пассивов и нормализация стоимости риска.

Предполагается, что кредитный портфель ПриватБанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет.

Также наблюдательный совет утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst & Young.

Как сообщалось, национализированный в конце 2016 года ПриватБанк в 2017 году сократил консолидированный убыток до 23,99 млрд грн со 176,64 млрд грн годом ранее.

Суммарно банк был докапитализирован на 155,3 млрд грн путем выпуска гособлигаций.