Китай ожидает урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сич"

В КНР ожидают скорейшего разрешения ситуации вокруг ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) с учетом интересов украинско-китайского двустороннего сотрудничества в области авиастроения.

Как сообщил глава межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО, замглавы Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Юрий Бровченко, данная позиция китайской стороны была озвучена в ходе состоявшейся в пятницу в Киеве рабочей встречи первого вице-премьера, главы МЭРТ Степана Кубива с послом КНР в Украине Ду Веем и представителем китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd, которая участвует в инвестиционной программе сотрудничества с "Мотор Сич".

"В ходе встречи сторонами было озвучено полное взаимопонимание процессов, которые происходят сегодня в КНР и в Украине, включая ситуацию вокруг ПАО "Мотор Сич". Была выражена взаимная заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации вокруг "Мотор Сич" с учетом двусторонних интересов сотрудничества", - отметил собеседник агентства, уточнив: "Принявший участие во встрече официальный представитель китайской Skyrizon подтвердил планы по дальнейшему участию китайской компании в проекте сотрудничества с "Мотор Сич".

"Со своей стороны, украинская сторона заверила, что Украина и украинское правительство предпримут необходимые меры по обеспечению текущей стабильной работы ПАО "Мотор Сич", а также дальнейшего развития предприятия, в первую очередь, в интересах обороноспособности Украины, а также с учетом интересов двустороннего сотрудничества с китайской стороной в области авиастроения", - сообщил он.

"Думаю, что уже в ближайшее время ситуация вокруг "Мотор Сич" будет разрешена, в том числе с учетом интересов двустороннего украинско-китайского сотрудничества в авиапроме", - добавил Ю.Бровченко.

Согласно озвученным в мае прошлого года планам украинской стороны, в настоящее время "Мотор Сич" и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd отрабатывают программу партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Программа партнерства включает также инвестиционные планы китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей ПАО "Мотор Сич".

Шевченковский райсуд Киева в сентябре 2017 года своим определением удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте сконцентрированных в собственности пяти оффшоров и находящихся на счетах хранителя - компании "Драгон капитал" 41% акций ПАО "Мотор Сич" в связи с подозрением следствия в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины. По данным следствия, в рамках проведенной в 2016 году сделки купли-продажи акций "Мотор Сич", на сегодняшний день 56% акций предприятия опосредованно владеет гражданин Китая, собственник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

23 апреля СБУ провела обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг "Мотор Сичи" и по месту жительства отдельных физлиц в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии).

"СБУ во взаимодействии с Госфинмониторингом установила, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО "Мотор Сич" осуществлялась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций", - говорилось в сообщении на сайте спецслужбы.

"В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, обеспечивающий превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - сказано в сообщении.

Почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев расценил проведенные накануне собрания акционеров столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

По данным ПАО "Мотор Сич", компания вынуждена была отложить запланированное на 25 апреля годовое собрание акционеров ПАО в связи с отказом Национального депозитария Украины выдать реестр акционеров для его проведения на основании решения суда. Согласно данным единого госреестра судебных решений, 20 апреля Шевченковский райсуд Киева своим определением удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте находящегося в опосредованном владении китайского инвестора 56%-ного пакета акций, и запретил вносить какие-либо изменения, а также выдавать реестр акционеров до завершения досудебного расследования СБУ. Со ссылкой на данное судебное решение, 23 апреля фондовые площадки "Украинская биржа" и ПФТС (обе Киев) приняли решение о приостановке обращения акций "Мотор Сичи".

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.