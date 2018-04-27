Лондонский арбитражный суд отменил ряд положений "Укрнафты"
Новости Бизнеса: Лондонский суд отменил ключевые положения акционерного соглашения "Укрнафты".
Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration) 26 апреля отменил действие ключевых положений акционерного соглашения ПАО "Укрнафта" от 2010 года, сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - отметили в "Нафтогазе".
В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями (компаниями И.Коломойского) кандидатов. Также суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета "Укрнафты" при кворуме в 8 членов органа.
"Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению", - резюмируют в НАК.
Как сообщалось, в январе 2010 года "Нафтогаз" и миноритарные акционеры "Укрнафты" (связанные с группой "Приват" компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.
Согласно документу, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а шесть из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии восьми из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. В марте 2015 года после внесения изменений в этот закон кворум для заседаний НС был уменьшен до простого большинства голосов.
В июне 2015 года миноритарии "Укрнафты" подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения, даже не смотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.