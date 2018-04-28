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Ан-124 "Руслан" показали на международном аэрокосмическом салоне в Турции

Ан-124-100 "Руслан"
15:40 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В турецком городе Анталья на международной выставке Eurasia-2018 Украина представила большой серийный грузовой самолет в мире - Ан-124-100 "Руслан".

На международный аэрокосмический салон Eurasia-2018 в турецком городе Анталья прибыл самый большой серийный грузовой самолет в мире - Ан-124-100 "Руслан". Об этом сообщает со ссылкой на сообщение госпредприятия "Антонов" в Facebook.

"28 апреля 2018 года на авиасалоне Eurasia-2018 начались дни публики. По приглашению организаторов выставки в Анталию прибыл тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова", - сообщили в ГП.

Как отмечается, посетители и гости салона смогут увидеть самолет на статической стоянке и в программе демонстрационных полетов.

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"Показательное выступление "Руслана" в небе Турции выполнять экипаж ГП "Антонов" в составе: командир экипажа - летчик-испытатель 1 класса Владимир Мосин, летчик-испытатель 1 класса Андрей Спасибо, бортинженер-испытатель Евгений Волков, штурман-испытатель Василий Дерновой", - добавили на предприятии.

Указано, что на авиасалоне Eurasia-2018 "Антонов" представил линейку транспортных самолетов грузоподъемностью от 16 до 150 т.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Eurasia-2018, Ан-124-100 "Руслан", Анталья, Международная выставка, Презентация, Турция.
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