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"Нибулон" возобновит речные пассажирские перевозки

Речные пассажирские перевозки
20:16 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: с 15 мая в Николаеве и Херсоне возобновятся речные пассажирские перевозки.

Компания "Нибулон" с 15 мая открывает новый сезон пассажирских перевозок катерами по Южному Бугу, Днепру и Днепровскому заливу.

Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Экономическая правда.

С 15 мая будут осуществляться регулярные рейсы по маршруту Новая Каховка - Херсон, а с 18 мая - по маршруту Вознесенск - Ковалевка - Новая Одесса - Николаев.

Рейсы на Южном Буге будут выполняться по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам, а по Днепру - каждый день.

С 1 июня компания также запускает пассажирские рейсы между Николаевом и Кинбурнской косой, а также Очаковом.

На Кинбурнскую косу из Николаева пассажирские суда будут отходить от Каботажного мола, а место посадки/высадки в Очакове - центральный городской пляж, где установят плавучий причал компании длиной около 100 метров.

Напомним, Нибулон осуществляет реконструкцию судостроительно-судоремонтного завода для производства собственных судов нового поколения на подводных крыльях и пассажирских лайнеров.

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Новости Бизнеса, Нибулон, Николаев, Речные пассажирские перевозки, Херсон.
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