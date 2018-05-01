ПриватБанк списал неработающих кредитов на 6 миллиардов

Согласно отчетности Приватбанка, он отдельно выделяет группу неработающих кредитов, которые были выданы до 19 декабря 2016 года (то есть до национализации).

"По мнению руководства, этот портфель имеет схожие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отраслям экономики и направлениям коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов", - цитирует документ Finbalance.com.ua.

Приватбанк отмечает, что на 31.12.2017 объем указанных кредитов составил 185,6 млрд грн, что на 5,56 млрд грн меньше, чем было на конец 2016 года (191,14 млрд грн), а сформированный резерв по ним - 181,9 млрд грн (на конец 2016 года - 169,15 млрд грн).

При этом Приватбанк приводит данные, что за счет резерва в 2017 году он списал как безнадежные кредиты и авансы клиентам на 5,86 млрд грн.

Прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов по этим портфелям составили 17,3 млрд грн.

На конец 2017 года банк оценивал полученное недвижимое имущество в качестве урегулирования просроченных кредитов на сумму 11,27 млрд грн, тогда как на конец 2016 года - 21,84 млрд грн (переоценка активов называлась одним из оснований для докапитализации в 2017 году, - ред.).