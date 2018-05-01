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"Нафтогаз" предупредил о повышении цен на газ для потребителей

"Нафтогаз"
14:14 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" существенно поднял цены на газ для промышленности и других субъектов хозяйствования.

С 1 мая 2018 года действуют новые ценовые предложения Нафтогаза на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В НАК напоминают, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. А также, что конечный потребитель отдельно должен оплатить стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены увеличены на 5,2-5,5%.

Также в компании напомнили, что с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.

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Новости Бизнеса, Газ, Газ для промышленности, Нафтогаз, Украина, Цены на газ.
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