"Нафтогаз" предупредил о повышении цен на газ для потребителей

С 1 мая 2018 года действуют новые ценовые предложения Нафтогаза на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В НАК напоминают, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. А также, что конечный потребитель отдельно должен оплатить стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены увеличены на 5,2-5,5%.

Также в компании напомнили, что с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.