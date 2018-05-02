Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми

На ежегодной конференции разработчиков F8 основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть запустит функцию для свиданий. Об этом сообщает 112 со ссылкой на CNN.

"В этом новом разделе знакомств пользователи смогут просматривать события и группы, связанные с их интересами, например предстоящие концерты или марафоны. Если пользователь видит событие, которое он хотел бы посетить, он может "разблокировать" его, чтобы взаимодействовать с другими заинтересовавшимися", - говорится в сообщении.

Таким образом, пользователи смогут знакомиться и встречаться с новыми людьми.

Функция начнет работать в конце этого года.

"Мы разработали эту функцию с учетом конфиденциальности и безопасности", - сказал Цукерберг.

Это заявление было спровоцировано недавним скандалом с утечкой данных более 87 млн пользователей и компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить эти данные и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе и американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.