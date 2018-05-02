Гройсман прогнозирует рост прибыли IT-компаний Украины

В течение следующих 5-7 лет общая прибыль ІТ-компаний в Украине может вырасти более чем в два раза.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.

"ІТ-индустрия в Украине занимает третью строчку по объемам валютной выручки. Более того, по экспертным оценкам в течение следующих 5-7 лет общая выручка ІТ-компаний в Украине может вырасти в 2 раза (до $8,4 млрд в 2025 году)", - отметил Гройсман.

По его словам, правительство со своей стороны и в дальнейшем будет отменять кипы устаревших актов и принимать решения, нужные для развития ИТ-сектора.