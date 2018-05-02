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Одесский завод готовится к консервации

ОПЗ
14:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Одесский припортовый завод" готовится к консервации, но увольнений сотрудников пока не планирует.

"Одесский припортовый завод", работа которого была остановлена 30 апреля из-за прекращения поставок газа, готовится к консервации производственных мощностей. В то же время увольнений работников не планируется.

Об этом сообщил первый замглавы Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

"После остановки все неработающие агрегаты готовятся к консервации и текущим ремонтам. Увольнений работников не планируем. Кроме производства удобрений, завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно, чтобы подготовиться и провести новый конкурс", - отметил представитель администрации предприятия.

Он также выразил надежду, что в течении нескольких месяце ОПЗ удастся запустить за счет давальческого сырья.

"Надеюсь, в течении нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведём текущие ремонты", - отметил Щуриков.

Он также сообщил, что государство пока не предоставляет помощи заводу, который, согласно планам приватизации на 2018 год, готовится к продаже. А предприватизационная цена ОПЗ снижена в три раза.

"Напрямую помощи нет. Но приняты так называемые заградительные пошлины на импортируемые группы товаров, к которым относится и продукция ОПЗ, что даёт возможность хоть как-то конкурировать на внутреннем рынке. Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трёхлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам неизвестно", - написал первый замглавы Одесского припортового завода.

Как сообщалось, 30 апреля Одесский припортовый завод полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие.

За неделю до этого ОПЗ остановил часть производственных мощностей, поскольку на складах не было места для хранения произведенной продукции. При этом одной из возможных причин затоваривания складов на предприятии назвали завышенную стоимость продукции из-за цены газа, заложенной в себестоимость.

В январе текущего года Фонд госимущества начал предприватизационную подготовку 20 крупных предприятий, среди которых - Одесский припортовый завод.

Кабмин ожидает, что чистая прибыль ОПЗ в 2018 году составит 174 млн грн.

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Новости Бизнеса, Николай Щуриков, Одесса, Одесский припортовый завод, ОПЗ.
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