Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

В ЕС отклонили иск "Нафтогаза" касательно газопровода OPAL

Газопровод
14:59 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Бизнеса: Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" по газопроводу OPAL, который стратегически важен для "Газпрома".

Общий суд Европейского Союза отклонил иск НАК "Нафтогаз Украины" против Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение, передает Liga.net.

"Решение Общего суда от 9 марта 2018 года - "Нафтогаз Украины" против Еврокомиссии, с ходатайством об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода OPAL от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое", - говорится в документе.

В марте 2017 года "Нафтогаз" подал в Общий суд ЕС иск против ЕК с требованием отменить решение, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

"Нафтогаз" аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. В иске шла речь о том, что принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору об Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

По данным "Нафтогаза", решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" дополнительного доступа до 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности газопровода "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям Украины как страны-транзитера в размере не менее 290-320 млн долларов в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров газа в год.

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года.

Позже "Нафтогаз" обратился к суду с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 километров, а мощность – 36,5 миллиарда кубометров газа в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Европа, ЕС, Иск "Нафтогаза", Нафтогаз, Общий суд Европейского Союза, Северный поток.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Нафтогаз" предупредил о повышении цен на газ для потребителей ПриватБанк списал неработающих кредитов на 6 миллиардов Производство на "ОПЗ" остановили: названа причина

Последние новости

Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса Виталий Кварцяный стал телеведущим
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
18:21 США увеличат финпомощь для кибербезопасности в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0