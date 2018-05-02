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Уже летом в Украине могут запустить Apple Pay

Apple
15:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Платежную систему Apple Pay планируется запустить в Норвегии, Польше и Украине.

Американская Apple Inc. может запустить сервис мобильных платежей Apple Pay в Украине в июне 2018 года, сообщил соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский.

"Первым стартует ПриватБанк и затем все остальные. По моей информации, это может произойти уже в июне. Есть некоторые сотрудники ПриватБанка, у кого на iPhone тестовые карты уже подключены к Apple Pay", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По словам О.Гороховского, в Monobank Apple Pay заработает через пару месяцев после запуска первого банка. Он также подчеркнул, что таковы особенности запуска Apple Pay практически во всех странах.

Клиенты Monobank, как отметил соучредитель, очень активно пользуются приложением Google Pay и по этому показателю Monobank входит в тройку банков-лидеров в Украине.

Ранее профильный англоязычный портал AppleInsider сообщал со ссылкой на главу Apple  Тима Кука, что американская  Apple Inc. подтвердила запуск Apple Pay в Украине уже в ближайшие месяцы.

Сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта.

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Новости Бизнеса, Apple, Apple Pay, ПриватБанк, Сервис Apple Pay.
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