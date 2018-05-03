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Аэропорт "Львов" планирует открыть авиарейсы в Нью-Йорк

Аэропорт "Львов"
04:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Со Львова хотят запустить рейсы в трансатлантическом направлении.

Из международного аэропорта "Львов" осенью могут открыть прямые регулярные рейсы в Нью-Йорк.

Об этом заявили в.и.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА Роман Кокотайло и генеральный директор международного аэропорта "Львов" Татьяна Романовская во время торжеств по случаю открытия рейса Львов-Лондон, сообщается на странице львовского аэродрома в Facebook.

"Очень важно соединить Львов с тремя основными фондовыми столицами мира: Лондоном, Нью-Йорком и Токио. Сегодня первый шаг уже сделан. И сейчас нужно работать над тем, чтобы сделать во Львове такую четвертую бизнес-столицу. Благодарю за проделанную работу Татьяну Романовскую, и хотелось бы, чтобы вы уже на осень соединили нас со второй столицей - Нью-Йорком", - заявил Кокотайло.

Руководитель аэропорта Татьяна Романовская подтвердила планы львовского аэродрома о запуске рейсов в трансатлантическом направлении и заявила об открытии двух новых рейсов уже вскоре.

"Мы действительно активно работаем над трансатлантическим направлением. Как с МАУ, так и с заграничными авиакомпаниями. И если иностранцы планируют сразу открывать ежедневные рейсы, то наши могли бы открыть 2-3 рейса в неделю. Поэтому реалистичнее, что именно украинский перевозчик полетит первым. И мы есть в их планах. Также хочу сообщить, что планируем объявить два новых рейса, но пока конкретики говорить не буду. Это будут новые авиакомпании и новые направления. И они вам понравятся", - сказала она.

Как сообщалось, 1 мая авиакомпания "Wizz Air" открыла прямой регулярный рейс между Львовом и Лондоном (Лутон).

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Новости Бизнеса, Авиарейсы, Авиарейсы в Нью-Йорк, Аэропорт "Львов", Львов, Нью-Йорк, Роман Кокотайло.
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