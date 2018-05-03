Омелян анонсировал инспекцию всех вокзалов Украины

Министерство инфраструктуры Украины проинспектирует все железнодорожные вокзалы, отмечается в сообщении на сайте министерства.

"Я хочу предупредить руководство "Укрзализныци", что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям "Укрзализныци" домой, посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов", - заявил глава министерства Владимир Омелян.

По словам В.Омеляна, "Укрзализныцей" предусмотрено 26 млрд грн капитальных инвестиций, а одним из проектов может стать ремонт вокзала в Николаеве, находящегося, по мнению министра, в ужасном состоянии.

"Николаев уже давно требует современной постройки, которая будет соответствовать духу города и иметь оптимальную функциональную нагрузку", - подчеркнул В.Омелян.

Он также напомнил, что за счет исключения коррупционной составляющей в распределении вагонного парка "Укрзализныця" ежемесячно дополнительно аккумулирует 300 млн грн и эти средства будут направлены в развитие инфраструктуры.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года получило 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за І квартал 2017 года.

По итогам 2017 года "Укрзализныця" получила 114,55 млн грн чистой прибыли против 7,322 млрд грн убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн грн против 7,43 млрд грн годом ранее, сообщала компания со ссылкой на аудированную консолидированную отчетность.

Доходы "Укрзализныци" от грузовых перевозок в прошлом году выросли на 10,4% - до 60,112 млрд грн, пассажирских перевозок – на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы - на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабинет Министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год с доходом в сумме 92,2 млрд грн и прибыли - 0,7 млрд грн.