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Производитель брендовых гитар Gibson объявил о банкротстве

Гитара Gibson
22:00 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: На данный момент долг компании составляет 500 миллионов долларов.

Компания Gibson Brands Inc., которая является производителем гитар под брендом Gibson, объявила о своем банкротстве. Как сообщает zn.ua со ссылкой на Bloomberg, бизнес взяли под свое руководство кредиторы, некоторые из которых в рамках реструктуризации станут ее собственниками. Отмечается, что новые руководители полностью заменили старое руководство, включая исполнительного директора Генри Юшкевича, который руководил компанией последние 30 лет.

В рамках плана по реструктуризации Gibson, для того чтобы поддержать бизнес, кредиторы предоставят компании новый заем в размере до 135 миллионов долларов. Это, как полагают в Gibson Brands Inc., позволит ей без перебоев продолжить изготовление, продажу и производство легендарных гитар Gibson и Epiphone, а также студийных мониторов KRK и акустических систем Cerwin Vega.

Отмечается также, что Юшкевич будет выполнять роль консультанта для того, чтобы смягчить переход. С ним заключен договор на год, кроме того, ему гарантирован компенсационный пакет.

Gibson была основана в 1894 году. Гитарами производства этой компании пользовались многие известные артисты, в том числе Элвис Пресли, Би Би Кинг и лидер британской рок-группы The Who Пит Таунсенд. Музыкальные инструменты компания в настоящее время продает в 90 странах мирах.

В 2014 году Gibson Brands Inc. купила аудиоподразделение у Philips и линию потребительской электроники у японской Onkyo. Однако эти приобретения только привели к росту долга и падению прибыли компании.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Epiphone, Банкротство, Генри Юшкевич, Гибсон, Гитара.
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