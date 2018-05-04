Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
Новости: Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
X

В аэропорту "Киев" расширят терминал "А" и проведут капремонт ВПП

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского
09:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Аэропорт "Киев" расширит терминал "А" для обслуживания растущего пассажиропотока.

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского намерен расширить терминал "А" с целью обслуживания растущего пассажиропотока, сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

"В ближайшие несколько лет мы прогнозируем рост пассажиропотока и с этим связана новая масштабная реконструкция, которую ведет в аэропорту компания "Мастер-Авиа" (управляет аэропортом – ред). В 2019 году мощности аэропорта на прилет и на вылет будут увеличены вдвое", - сказал он в интервью.

По его словам, к настоящему времени переоборудована и увеличена зона прилета международных рейсов, а в середине мая этого года в аэропорту начинается масштабная реконструкция международного терминала "А".

"Раньше аэропорт использовал терминал "D" только для обслуживания внутренних рейсов. К сожалению, внутренний пассажиропоток значительно сократился, практически сошел на нет. Было принято решение переоборудовать часть мощностей для обслуживания прилетающих пассажиров международных рейсов. Точную стоимость реконструкции я назвать не могу, так как мы в процессе, это примерно 20 млн грн", - сказал Д.Костржевский.

Он добавил, что уже построены две галереи, которые соединили терминалы "D" и "А", увеличено количество стоек паспортного контроля в два раза, значительно увеличена площадь для пребывания пассажиров, вдвое увеличено количество лент выдачи багажа.

"К терминалу "А" планируется пристроить дополнительные площади, порядка 9 тыс. кв. м, что позволит вдвое увеличить количество стоек регистрации – до 40. Также вдвое увеличится количество стоек паспортного контроля, пунктов контроля на авиабезопасность. В итоге, количество одновременно обслуживаемых пассажиров вырастет в 2,5 раза. Сейчас это порядка 700 пассажиров в час, в планах довести до 1,5 тыс.", -сказал Д.Костржевский.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

В первом квартале 2018 года аэропорт обслужил 442 тыс. пассажиров, что на 50,4% больше, чем в первом квартале 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило – 423,9 тыс. человек, на внутренних рейсах - 18,1 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского планирует в ближайшие 2-3 года провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил глава совета директоров компании Денис Костржевский.

"Следующим этапом для увеличения пассажиропотока и увеличения прибыли и платежей в бюджет, станет реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэродрома. ВПП на сегодняшний день эксплуатируется порядка 10 лет и постепенно приходит в негодность. Для обеспечения безопасности полетов необходимо в ближайшие 2-3 года провести капремонт взлетно-посадочной полосы, с закрытием на год аэропорта", - сказал он в интервью.

По словам топ-менеджера, проблема состоит в том, что ВПП на сегодня принадлежит коммунальному предприятию, то есть общине города, и только такое предприятие может осуществлять ее реконструкцию.

"Для того чтобы привлечь частное финансирование в реконструкцию полосы, а это логично, необходимо решить вопрос о передаче ВПП либо в концессию, либо в аренду на условиях проведения реконструкции частному инвестору. Это задача стоит перед нами на следующие 2-3 года: обеспечить реконструкцию полосы либо за счет муниципального бюджета, либо с привлечением частного инвестора", - резюмировал Д.Костржевский.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

В первом квартале 2018 года аэропорт обслужил 442 тыс. пассажиров, что на 50,4% больше, чем в первом квартале 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило – 423,9 тыс. человек, на внутренних рейсах - 18,1 тыс. пассажиров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Аэропорт "Киев", Аэропорт в Киеве, Денис Костржевский, Киев, Расширение аэропорта, Терминал "А".
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Уже летом в Украине могут запустить Apple Pay В ЕС отклонили иск "Нафтогаза" касательно газопровода OPAL Одесский завод готовится к консервации

Последние новости

Рамос - о противостоянии с "Ливерпулем" и Салахе Убойные и правдивые комиксы о жизни с котом Райан Рейнольдс посетил Южную Корею с премьерой "Дэдпул-2"
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
03 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
Новости сегодня
13:54 Турецкий журналист: Феррейра не подписывал контракт с "Бешикташем"
13:47 ВСУ подсчитали потраченные средства на Балаклею
13:45 В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом
13:39 Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею
13:35 Микроскопические красивые татуировки, которые добавят вам изящности (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Небо над Балаклеей остается закрытым
Небо над Балаклеей остается закрытым
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Добавить комментарий
0