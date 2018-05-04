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Акции Activision обрушились из-за ошибки Dow Jones

Activision Blizzard Inc.
14:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Ошибка Dow Jones обрушила акции Activision, несмотря на ее рекордные квартальные показатели.

Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard Inc. зафиксировал рекордные прибыль и выручку в первом квартале 2018 года благодаря увеличению внутренних покупок в играх Call of Duty: World War II и Candy Crush Saga.

Акции Activision упали в цене на 6% после того, как Dow Jones Newswires опубликовала отчетность компании раньше времени, сорвав эмбарго, и при этом ошиблась в показателе выручки.

Торги акциями Activision приостанавливались, к закрытию рынка бумаги подешевели на 2,3% - до $66,82.

Согласно отчетности Activision, выручка в первом квартале выросла почти на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $1,97 млрд.

Тем временем Dow Jones сообщил, что этот показатель составил $1,7 млрд.

"Мы сожалеем о нашей ошибке, а также о том, что непреднамеренно нарушили эмбарго, - говорится в сообщении Dow Jones. - Мы выпустили сообщения о корректировке данных и оцениваем наши внутренние процессы".

В пресс-релизе Activision, опубликованном спустя полчаса после корректировки данных Dow Jones, отмечается, что ее чистая прибыль в минувшем квартале составила рекордные $500 млн, или $0,65 на акцию, по сравнению с $426 млн, или $0,56 на акцию, годом ранее.

Квартальная прибыль в расчете на акцию превзошла собственный прогноз компании на $0,18, выручка - на $145 млн.

Activision повысила прогнозы прибыли и выручки на 2018 год - соответственно до $1,79 на акцию и $7,36 млрд.

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Новости Бизнеса, Activision, Activision Blizzard Inc., Dow Jones, Акции, Трейдинг.
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