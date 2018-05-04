Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Реконструкцию аэропорта "Одесса" планируют полностью завершить в 2019 году

Аэропорт "Одесса"
15:13 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Ожидается, что пассажиропоток в одесском аэропорту после реконструкции удвоится.

Аэропорт "Одесса" полностью реконструируют в 2019 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу МИУ.

По его словам, на строительство новой взлетно-посадочной полосы уже выделено 500 млн грн, а Министерство инфраструктуры инициировало выделение еще 1,17 млрд грн на завершение работ. 

Если эта инициатива будет одобрена на заседании Кабмина, следующую часть денег выделят уже в июне-июле.

Новая полоса позволит принимать более тяжелые воздушные суда, включая Boeing-767.

Пассажиров будут обслуживать в новом терминальном комплексе, спроектированном испанской компанией Ineco. Пропускная способность терминала составит 1000 пассажиров в час; в нем будет 28 стоек регистрации, 12 выходов на посадку и 4 аэромоста.

Сейчас международный аэропорт "Одесса" обслуживает 1,5 млн пассажиров в год, за последние 7 лет этот показатель вырос на 83%.

За период своей деятельности ООО "Международный аэропорт "Одесса" по состоянию на начало 2018 года начислило и выплатило в пользу Одесского горсовета дивиденды в сумме — 25,399 млн грн.

В бюджеты разных уровней выплачено 177,252 млн грн налоговых отчислений.

Рейсы из Одессы осуществляются по таким направлениям: Анкара, Батуми, Вильнюс, Дубай, Таллинн, Прага, Рига, Салоники, София, Тиват, Анталия, Варшава, Вена, Киев, Стамбул, Тель-авив, Шарм-Эль-Шейх.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро готовит иск о возврате Одесского аэропорта в коммунальную собственность.

В апреле 2018 года Одесский аэропорт арестовали, а имущество передали Агентству по управлению коррупционными активами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Омелян, МИУ, Одесса, Одесский аэропорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

ПриватБанк против Коломойского: завтра состоится суд в Лондоне Омелян анонсировал инспекцию всех вокзалов Украины Аэропорт "Львов" планирует открыть авиарейсы в Нью-Йорк

Последние новости

Масштабная авария на водоканале: Николаев может остаться без воды В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
18:02 TAYANNA выступит перед финалом женской Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0