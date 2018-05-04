Реконструкцию аэропорта "Одесса" планируют полностью завершить в 2019 году

Аэропорт "Одесса" полностью реконструируют в 2019 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу МИУ.

По его словам, на строительство новой взлетно-посадочной полосы уже выделено 500 млн грн, а Министерство инфраструктуры инициировало выделение еще 1,17 млрд грн на завершение работ.

Если эта инициатива будет одобрена на заседании Кабмина, следующую часть денег выделят уже в июне-июле.

Новая полоса позволит принимать более тяжелые воздушные суда, включая Boeing-767.

Пассажиров будут обслуживать в новом терминальном комплексе, спроектированном испанской компанией Ineco. Пропускная способность терминала составит 1000 пассажиров в час; в нем будет 28 стоек регистрации, 12 выходов на посадку и 4 аэромоста.

Сейчас международный аэропорт "Одесса" обслуживает 1,5 млн пассажиров в год, за последние 7 лет этот показатель вырос на 83%.

За период своей деятельности ООО "Международный аэропорт "Одесса" по состоянию на начало 2018 года начислило и выплатило в пользу Одесского горсовета дивиденды в сумме — 25,399 млн грн.

В бюджеты разных уровней выплачено 177,252 млн грн налоговых отчислений.

Рейсы из Одессы осуществляются по таким направлениям: Анкара, Батуми, Вильнюс, Дубай, Таллинн, Прага, Рига, Салоники, София, Тиват, Анталия, Варшава, Вена, Киев, Стамбул, Тель-авив, Шарм-Эль-Шейх.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро готовит иск о возврате Одесского аэропорта в коммунальную собственность.

В апреле 2018 года Одесский аэропорт арестовали, а имущество передали Агентству по управлению коррупционными активами.