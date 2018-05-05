Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Новости: Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Новости: Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)
Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)
X

Администрация и профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" создали примирительную комиссию

ArcelorMittal Кривой Рог
00:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Администрация и профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" после суточных переговоров создали примирительную комиссию для разрешения коллективного спора.

Администрация и уполномоченный представительский орган наемных работников "ArcelorMittal Кривой Рог" договорились о создании примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового спора между наемными работниками и администрацией ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.).

Как сообщается на сайте первичной профсоюзной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) "ArcelorMittal Кривой Рог", после обсуждения на протяжении почти 26 часов подряд, представители работодателя и трудового коллектива, несмотря на разногласия, пришли к согласию о создании примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового спора, который ранее был зарегистрирован распоряжением Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) в Днепропетровской области.

При этом уточняется, что стороны, в частности, договорились делегировать по 12 представителей от каждой стороны в состав комиссии. Кроме того, стороны включили в соглашение пункт о неразглашении документов и сведений, которые содержат коммерческую тайну и другую защищенную законодательством информацию.

Первое оргзаседание примирительной комиссии назначено на 10 мая 2018 года.

Как сообщалось, ранее администрация и уполномоченный представительский орган наемных работников "ArcelorMittal Кривой Рог" обвинили друг друга в затягивании разрешения коллективного трудового спора.

Также сообщалось, что на конференции трудового коллектива 27 марта текущего года были утверждены требования, в частности, о повышении заработной платы до EUR1 тыс. с 1 апреля текущего года, обеспечения безопасных условий работы и не допущения необоснованного сокращения рабочих мест.

В свою очередь генеральный директор меткомбината Парамжит Калон на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината 7 марта заявил о намерении повысить зарплаты работникам в рамках ежегодного их пересмотра. При этом пресс-служба уточнила, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

В середине апреля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила о повышении зарплаты работникам предприятия на 5-20% с 1 мая текущего года, напомнив, что к началу года (январь-2018) размер среднемесячной зарплаты сотрудников предприятия составлял 12,121 тыс. грн, в то время как средняя зарплата в Украине - 7711 грн за аналогичный период.

Вместе с тем уполномоченный представительский орган наемных работников заявил, что не намерен соглашаться на инициативу администрации о повышении заработной платы отдельным категориям работников на 5-20% с 1 мая текущего года.

Более того, вслед за работниками АМКР работники ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", потребовали повышения ежемесячной заработной платы до EUR1000.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ArcelorMittal Кривой Рог, Кривой Рог, Новости Украины, Общество, Украина, Экономика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Укрзализныця" ввела единую цену на напитки в поездах Производитель брендовых гитар Gibson объявил о банкротстве ПриватБанк против Коломойского: завтра состоится суд в Лондоне

Последние новости

Юнкер вступился за Карла Маркса Смех да и только: вот почему женщины живут дольше мужчин Иван Дорн выпустил документальный фильм о проблемах африканских детей (Видео)
Сегодня читают
01 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
02 Киев направил ноту протеста России
03 В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты
04 Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018
05 Швеция - Беларусь: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости сегодня
00:26 Биатлон. Мякяряйнен еще не приняла решения о продолжении карьеры
00:24 Уникальные кадры того, как космонавты пьют кофе в невесомости (Фото)
00:03 Красота заброшенных зданий, от которой перехватывает дух (Фото)
00:01 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
23:35 Медики назвали продукты, которые помогут сбросить лишний вес
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Врачи назвали главные симптомы чрезмерного употребления жидкости
Врачи назвали главные симптомы чрезмерного употребления жидкости
Добавить комментарий
0