Администрация и профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" создали примирительную комиссию

Администрация и уполномоченный представительский орган наемных работников "ArcelorMittal Кривой Рог" договорились о создании примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового спора между наемными работниками и администрацией ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.).

Как сообщается на сайте первичной профсоюзной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) "ArcelorMittal Кривой Рог", после обсуждения на протяжении почти 26 часов подряд, представители работодателя и трудового коллектива, несмотря на разногласия, пришли к согласию о создании примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового спора, который ранее был зарегистрирован распоряжением Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) в Днепропетровской области.

При этом уточняется, что стороны, в частности, договорились делегировать по 12 представителей от каждой стороны в состав комиссии. Кроме того, стороны включили в соглашение пункт о неразглашении документов и сведений, которые содержат коммерческую тайну и другую защищенную законодательством информацию.

Первое оргзаседание примирительной комиссии назначено на 10 мая 2018 года.

Как сообщалось, ранее администрация и уполномоченный представительский орган наемных работников "ArcelorMittal Кривой Рог" обвинили друг друга в затягивании разрешения коллективного трудового спора.

Также сообщалось, что на конференции трудового коллектива 27 марта текущего года были утверждены требования, в частности, о повышении заработной платы до EUR1 тыс. с 1 апреля текущего года, обеспечения безопасных условий работы и не допущения необоснованного сокращения рабочих мест.

В свою очередь генеральный директор меткомбината Парамжит Калон на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината 7 марта заявил о намерении повысить зарплаты работникам в рамках ежегодного их пересмотра. При этом пресс-служба уточнила, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

В середине апреля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила о повышении зарплаты работникам предприятия на 5-20% с 1 мая текущего года, напомнив, что к началу года (январь-2018) размер среднемесячной зарплаты сотрудников предприятия составлял 12,121 тыс. грн, в то время как средняя зарплата в Украине - 7711 грн за аналогичный период.

Вместе с тем уполномоченный представительский орган наемных работников заявил, что не намерен соглашаться на инициативу администрации о повышении заработной платы отдельным категориям работников на 5-20% с 1 мая текущего года.

Более того, вслед за работниками АМКР работники ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", потребовали повышения ежемесячной заработной платы до EUR1000.