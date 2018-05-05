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Стоимость акций Apple обновила исторический максимум

Apple
12:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Стоимость ценной бумаги компании составляет $183,8 тыс., а ее рыночная капитализация - $933,7 млрд.

Ценные бумаги Apple выросли на фоне сообщений о покупке 75 млн ее акций миллиардером Уорреном Баффетом.

Об этом пишет LIGA.net.

"Накануне акции компании Apple на бирже NASDAQ обновили исторический максимум, подвнявшись на 4,11% - до $184,16 тыс. за ценную бумагу", - говорится в публикации.

В субботу, 5 мая, по состоянию на 10:20 акции компании после резкого роста снизились на 0,12% - до 3,9%, свидетельствуют данные биржи.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета купила 75 млн акций Apple. Отмечается, что эта сделка может позволить Berkshire Hathaway стать третьим по величине инвестором Apple.

Напомним, за второй квартал 2018 года чистая прибыль Apple составила $13,8 млрд, что на 25,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доход корпорации вырос на 16% — до $61,1 млрд.

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Новости Бизнеса, Apple, Berkshire Hathaway, Nasdaq, Трейдинг, Уоррен Баффет.
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