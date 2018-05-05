"Укрзализныця" и MAV договорились о совместном развитии контрейлерных перевозок

ПАО "Укрзализныця" и венгерская государственная железнодорожная компания Magyar Államvasútak (MÁV) договорились о совместном развитии контрейлерных перевозок, говорится в сообщении "Укрзализныци".

И.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время рабочей командировки в Будапешт (Венгрия) провел переговоры с менеджментом венгерских железных дорог: президентом - генеральным директором MÁV Илоной Давид, генеральным директором MÁV-Start Андрашем Чепке, а также с председателем правления - генеральным директором Rail Cargo Hungaria Имре Ковач.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в сфере грузовых и пассажирских перевозок, тарифной политики, в т.ч. вопросы развития транзитных перевозок грузов из Китая в направлении Европы через переход на границе Украина - Венгрия.

"Также в рамках встречи стороны договорились развивать контрейлерные перевозки, поскольку сейчас этот вопрос является актуальным, учитывая растущий грузопоток в европейском направлении", - отмечается в сообщении.

По данным "Укрзализныци", в январе-марте 2018 года объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом между Украиной и Венгрией составили 1071,26 тыс. тонн, что на 168,35 тыс. тонн, или 18,6%, больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"Контрейлерные перевозки - это альтернатива международным автомобильным перевозкам, которая позволит решить сразу несколько вопросов, в частности, предоставление разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок, ведь груз перейдет на железнодорожные платформы, в результате чего будет минимизировано влияние автотранспорта на екологию", - резюмировал Е.Кравцов.

Контрейлерные перевозки – комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки прицепов, полуприцепов, трейлеров (прицепов для тяжеловесных неделимых грузов) или съемных кузовов на железнодорожной платформе.