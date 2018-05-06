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В Виннице построят завод по производству лыж

Австрийская компания будет производить лыжи в Виннице
17:13 Сегодня Телеграф
epravda.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Компания Head International GmbH построит в Украине завод по производству горнолыжного оборудования.

Соответствующий меморандум подписали между компанией и властями Винницы и Винницкой области, говорится в сообщении Офиса по привлечению и поддержки инвестиций UkraineInvest.

По этому случаю президент Петр Порошенко встретился с исполнительным директором компании Head и бывшим специальным представителем премьер-министра Великобритании Гордона Брауна Иоганном Элиашем.

"Мы провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае", - цитируют Элиаша в пресс-службе администрации президента.

Проект рассчитан на три этапа.

В течение 2019-2020 годов планируется построить крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления).

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Количество новых рабочих мест на начальном этапе составит около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест достигнет до 1 тысячи человек, ожидают в компании.

Стоимость проекта составляет 80 миллионов евро.

По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, ежегодный фонд оплаты труда составит 150 миллионов гривен.

Head International Holding GmbH - австрийская компания, производящая спортивное оборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производство компании расположено в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае.

Ранее сообщалось, что Украина покрывает 50% потребностей стран Евросоюза в импорте лыж и сноубордов.

Отметим, что крупнейшим производителем лыж в Украине является СП "Фишер-Мукачево". Компания производит 180 моделей спортивно-беговых лыж и 130 моделей горных лыж. Всего, на украинской фабрике выпускается 60% объема продукции торговой марки Fischer. 

Фабрика производит продукцию не только марки Fischer, но и других брендов, в частности, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.

На предприятии в Мукачево работает около 1,5 тысячи человек.

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Новости Бизнеса, Head International Holding GmbH, Винница, Лыжи, Петр Порошенко, СП "Фишер-Мукачево".
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