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Пассажиропоток Харьковского аэропорта с начала 2018 увеличился на 20%

Самолет
03:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: С начала 2018 года аэропорт «Харьков» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению 2017 годом

В апреле 2018г. пассажиропоток Международного аэропорта "Харько" (МАХ) составил 65,3 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба МАХ, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,9 тыс.чел).

В апреле в МАХ вернулся лоукост-авиаперевозчик Wizz Air. С 5 апреля компания открыла прямые рейсы в Дортмунд (Германия). Также в апреле начала выполнять регулярные перелеты по маршруту Харьков-Милан (Италия) авиакомпании МАУ. Кроме новых рейсов, в апреле запустились сезонные перелеты в Анталию (Azur Air Ukraine, МАУ, Windrose). Традиционно популярными направлениями были Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines, Atlasglobal), Киев (МАУ), Шарм-Эль-Шейх (Azur Air Ukraine, Windrose, Bravo Airways), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ) и Минск (Belavia).

Общий пассажиропоток аэропорта за 4 месяца 2018 года вырос до 236,9тыс.человек, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года (196,8 тыс. человек).

Как сообщалось, в 2017 году МАХ увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс.чел (в 2016г. этот показатель составил 599,7 тыс. чел). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% (до 900тыс.чел).

В марте 2018г. пассажиропоток МАХ составил 58,6 тыс. человек, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (47,3 тыс.чел). Доля пассажиропотока на международных рейсах составила 74%.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

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Новости Бизнеса, Аэропорт, МАХ, Пассажиропоток, Харьков.
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