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Предприятия-должники по зарплатам: Минюст опубликовал список

Минюст
13:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Министерстве юстиции Украины назвали компании-антигерои по зарплатным долгам.

В Министерстве юстиции Украины обнародовали информацию о трех крупнейших должниках по выплате заработной платы.

Соответствующий перечень на своей странице в Facebook опубликовал министр юстиции Павел Петренко.

"Публикуем список трех крупнейших компаний - должников по выплате заработной платы", - написал Петренко.

Среди них Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с задолженностью 74 млн грн, ГП "Судостроительный завод имени 61 Коммунар" - 30,1 млн грн, ПАО "Футбольный клуб "Металлист" - 28, 6 млн грн.

"Давайте распространять. Пусть Украина знает своих псевдогероев. Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате", - прибавил министр юстиции.

Как сообщалось, из 2 апреля Министерство юстиции начало кампанию относительно ликвидации задолженности по выплате зарплаты и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями.

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Новости Бизнеса, Должники по зарплате, Зарплата, Минюст, Павел Петренко.
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