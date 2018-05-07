В Украине решили продать два химзавода

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решения о приватизации госпредприятия "Черкасский государственный завод химических реактивов" (ЧГЗХР) и 94,2853% акций ОАО "Житомирский завод химического волокна".

Соответствующие приказы ФГИ принял соответственно 2 и 3 мая этого года, сообщается в его официальном издании "Ведомости приватизации" в понедельник.

Фонд уточняет, что пакет акций Житомирского завода химволокна будет приватизирован путем продажи на аукционе с условиями.

ГП "Черкасский государственный завод химических реактивов" был частью военно-промышленного комплекса, а с конца 90-х годов прошлого столетия находится на стадии закрытия. Хозяйственный суд в начале мае 2017 года отказался продлевать длившуюся несколько лет санацию, к которой привлекались ООО "Агрохиминвест Украина" и Химтехпром", и признал ЧГЗХР банкротом, открыв ликвидационную процедуру. Однако в начале декабря Фонду госимущества в Высшем хозсуде удалось добиться отмены этого решения. Тем нее менее, согласно госреестру, в настоящее время ГП находится в состоянии прекращения.

В 2016 году его чистый убыток составил 4,77 млн грн при выручке 2,74 млн грн. Данные за 2017 год пока отсутствуют. Основная продукция ЧГЗХР – борная кислота, аммиачная вода 25%, индикаторные средства, стандарт титров.

Имущество предприятия, продававшееся на аукционах в рамках процедуры восстановления платежеспособности, покупали, в частности, известная фармкомпания ООО "Юрия-Фарм" и производитель модульных котелен, пунктов учета газа, газорегуляторных и теплопунктов ООО "Производственно-коммерческое предприятие Техноинком".

Основной специализацией Житомирского завода химволокна является производство текстильной нити, мононити, полиамидных гранулянтов и штапельного волокна. Предприятие в 2016 году получило чистый убыток 3,08 млн грн при выручке 0,57 млн грн.

ОАО с 2002 по 2015 годы находилось в процедуре банкротства - санации. В соответствии с постановлением суда от 25 декабря 2015 года план санации общества считается выполненным, дело о банкротстве прекращено.