Илон Маск потратил $10 млн на покупку акций Tesla

Американский бизнесмен и основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск потратил $9,9 млн на покупку акций своей компании на фоне рекордных убытков.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, бизнесмен приобрел 33 тыс. акций по рыночной цене, увеличив свою долю на одну десятую процента.

Издание отмечает, что это необычная покупка, поскольку руководители, как правило, не покупают акции своих компаний на открытом рынке.

Как сообщалось ранее, американский концерн по производству электромобилей и солнечных панелей Tesla, созданной инженером и миллиардером Илоном Маском, получил по итогам первого квартала текущего года убыток в $710 млн.

Напомним, по подсчетам Bloomberg, компания Tesla каждую минуту теряет $6,5 тыс. Агентство отмечает, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование.