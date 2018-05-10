Раде предлагают национализировать собственность государства-агрессора

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который вносит изменения в закон "О санкциях", которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков в Украине.

Соответствующий законопроект №8340 внес в парламент депутат от "БПП" Роман Зварыч, передает "Громадське".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, что создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Среди мер, которые предлагается применять в виде санкций к России, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

"На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулирован", — объясняют авторы закона.

Как сообщалось, СНБО Украины 2 мая ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, а также продлила действие санкций, примененных в предыдущие годы.