"Укрзализныця" проведет эксперимент с питанием в поездах

ПАО "Укрзализныця" планирует ввести горячее питание в поездах экспериментально двумя этапами уже в ближайшие месяцы.

Об этом рассказал в пятницу журналистам и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов после инспектирования новой технологии уборки поездов на столичном железнодорожном вокзале, сообщает корреспондент.

"До конца мая мы планируем ввести эксперимент с уже готовой едой в поездах как аналог питания в самолетах. И второй эксперимент в середине июня - это питание горячими блюдами в специализированных купе", - сказал Кравцов.

По его словам, такое экспериментальное питания планируют ввести в поездах между Одессой и некоторыми городами Украины, а также между Киевом и Ужгородом и Ивано-Франковском.