Утвержден наблюдательный совет "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на брифинге в Киеве.

"Сегодня я имею честь объявить о том, что правительство одобрило первое решение обновленного номинационного комитета. Правительство одобрило решение о назначении членов наблюдательного совета "Укрзализныци", - сказал министр.

В состав набсовета вошло 7 человек: эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компании по управлению немецкими железными дорогами Кун Кристиан, ведущий мировой специалист по финансам и бухгалтерскому учету Андреас Матье, экс-руководитель представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, руководитель Офиса по привлечению инвестиций при правительстве Украины Даниил Билак, представитель правительства Константин Мариевич, а также еще один представитель Офиса по привлечению инвестиций Иван Юрик.