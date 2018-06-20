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Нафтогаз обнародовал цену на газ для промпотребителей

ПХГ
14:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" оставил минимальные цены на газ для промпотребителей на уровне 9952,8 грн за тыс. кубометров с 1 июля.

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2018 года сохранит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на июньском уровне – 9 тыс. 952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце сохранится на уровне 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Газ для промпотребителей, Нафтогаз, Промпотребители, Цены на газ.
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