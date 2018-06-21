В Украине могут появится еще две авиакомпании

В Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.

”Мы близки к завершению создания ещё двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом”, - сказал он.

Добавим, что в декабре 2017 года SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

11 июня, Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

В июле украинский лоукостер начинает продажу билетов на внутренние рейсы.