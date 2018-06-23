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Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект

ПриватБанк
14:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: ПриватБанк и Visa запустили "пилот" по оплате покупок с помощью отпечатка пальца.

Международная платежная система Visa и ПриватБанк (Киев) запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца, сообщается в пресс-релизе банка.

"Чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карточке и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных…Эта технология будет интересна, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера", - говорится в сообщении.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (259,061 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

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Новости Бизнеса, Биометрическая оплата, Оплата покупок, ПриватБанк, Украина.
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