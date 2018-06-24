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Крупнейшая хорватская компания заинтересовалась добычей нефти и газа в Украине

Industrija Nafte
05:01 Сегодня Телеграф
facenews.ua
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В частности, сейчас компания рассматривает участки во Львовской области.

Хорватская компания Industrija Nafte (INA) обсуждает возможные проекты по разработке полезных ископаемых в Украине.

"Мы видим перспективы добычи нефти и газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами", - сказал руководитель компании Иосиф Бабнич.

Кроме того, он добавил, что юристы компании изучают украинское законодательство для входа на рынок добычи углеводородов.

"Сейчас мы рассматриваем как участие в аукционе на заявленных площадях, так и способ сотрудничества на условиях подписания соглашения о разделе продукции (СРП)", - сказал Бабнич.

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Новости Бизнеса, Industrija Nafte, Газ, Нефть, Украина, Хорватия, Экономика.
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