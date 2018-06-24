https://telegraf.com.ua/files/2018/06/Screenshot_1saa-150x90.jpg Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/4161197-krupneyshaya-horvatskaya-kompaniya-zainteresovalas-dobyichey-nefti-i-gaza-v-ukraine.html
Крупнейшая хорватская компания заинтересовалась добычей нефти и газа в Украине
05:01 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: В частности, сейчас компания рассматривает участки во Львовской области.
Хорватская компания Industrija Nafte (INA) обсуждает возможные проекты по разработке полезных ископаемых в Украине.
"Мы видим перспективы добычи нефти и газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами", - сказал руководитель компании Иосиф Бабнич.
Кроме того, он добавил, что юристы компании изучают украинское законодательство для входа на рынок добычи углеводородов.
"Сейчас мы рассматриваем как участие в аукционе на заявленных площадях, так и способ сотрудничества на условиях подписания соглашения о разделе продукции (СРП)", - сказал Бабнич.
Telegraf.com.ua