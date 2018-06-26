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Лоукостер Ryanair запускает новый рейс из Украины

Ryanair
15:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Авиаперевозчик Ryanair в конце октября запустит рейс из Киева в польский Быдгощ.

Ryanair, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, 31 октября запустит новый рейс из Киева в Быдгощ – административный центр Куявско-Поморского воеводства в Польше.

"+1 рейс Ryanair из Борисполя в Польшу уже этой осенью. Всего 17 направлений только этой компании между Украиной и ЕС. И этой осенью будут еще приятные сюрпризы от перевозчика №1 в Европе!" – написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омеляен.

Согласно системе бронирования Ryanair, полеты в Быдгощ будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресениям. В настоящее время цены стартуют от EUR22 в одну сторону.

С учетом этого рейса Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу и одно – в Великобританию.

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Новости Бизнеса, Ryanair, Авиакомпания, Авиаперевозчик, Авиасообщение, Быдгощ.
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