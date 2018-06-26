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Промышленники жалуются на дефицит вагонов "Укрзализныци"

ЧМЭ3 с изношенными полувагонами
17:41 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Промышленники напомнили, что железнодорожный транспорт обеспечивает более 60% общего объема грузоперевозок в Украине.

Промышленные предприятия испытывают острый дефицит грузовых вагонов и подвижного состава, который должна предоставлять ПАО "Укрзализныця", сообщает uaprom.

Об этом говорится в письме представителей различных секторов промышленности на имя председателя Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

"Когда осенью 2017 года мы, как главные национальные грузоотправители, согласились на очередное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки, ПАО "Укрзализныця" заверило нас в немедленном улучшении логистики, повышении качества предоставления услуг и эффективности собственной операционной деятельности, а также пообещало ликвидировать коррупцию при распределении вагонов между потребителями", - сказано в письме.

Однако, по словам промышленников, ситуация не изменилась.

"Мы не только вовремя не получаем заказанные вагоны, но даже не имеем доступа к тем, за которые уже уплачена аренда. Кроме того, сейчас наблюдается существенный дефицит локомотивной тяги, что, прежде всего, связано с износом тягового парка, отсутствием должного количества запчастей для обслуживания локомотивов, низкой мотивацией персонала. Все это осложнилось в результате забастовки машинистов локомотивов в мае-июне текущего года, из-за чего критически ухудшилась ситуация с грузоперевозками практически во всех направлениях и привело к тому, что в настоящее время почти 190 маршрутов, загруженных дефицитными материалами, сырьем и готовой продукцией, оказались брошенными на произвол судьбы", - сказано в обращении.

Все вышеперечисленное привело к увеличению срока доставки грузов – к примеру, путь к западной границе занимает вместо трех суток 20 дней, следствием чего стали срывы отгрузки и невыполнение контрактов.

При этом, отмечают промышленники, в то время, как отечественные грузоотправители и потребители страдают от несвоевременного и неполного обеспечения подвижным составом, транзит грузов из России практически не пострадал - срок транзита российских грузов по территории Украины, как и ранее, не превышает 10 суток.

"Мы еще только приближаемся к периоду пиковых перевозок, а предприятия уже испытывают острый дефицит грузовых вагонов и подвижного состава. Все это сдерживает развитие металлургической, химической, цементной, аграрной отраслей, тормозит развитие национального, экспортного и транзитного потенциала страны и наносит непоправимый вред национальной безопасности Украины, что, в свою очередь, приведет к катастрофическим последствиям в общегосударственном масштабе", - подчеркнули производители.

В связи с этим они просят Ляпину взять вопрос обеспечения грузоотправителей вагонами и подвижным составом под личный контроль, и провести экстренное совещание с привлечением руководства Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, ПАО "Укрзализныця", Службы безопасности Украины, уполномоченных представителей ведущих отраслей-главных грузоотправителей "с целью объективного, всестороннего и конструктивного обсуждения критической ситуации, сложившейся вокруг деятельности ПАО "Укрзализныця", и немедленного выхода из нее".

Письмо подписали глава "Федерации металлургов Украины" Сергей Беленький, президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, председатель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Станислав Янко, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев, председатель ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур.

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Новости Бизнеса, Вагоны, Грузовые вагоны, Железнодорожный транспорт, Промышленность, УЗ, Украина, Укрзализныця.
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