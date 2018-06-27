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Минюст США одобрил покупку Walt Disney Co. активов 21st Century Fox

21st Century Fox
23:35 Ср, 27 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Минюст США одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox объемом $71 млрд.

Антимонопольный департамент министерства юстиции США одобрил сделку по покупке компанией Walt Disney Co. активов 21st Century Fox.

Соглашение с регулятором требует от компаний продажи подразделения Fox Sports Regional Networks - у них будет на это не менее 90 дней после закрытия сделки, говорится в пресс-релизе Disney.

Минюст также может дать Disney и Fox дополнительно еще 90 дней на продажу Fox Sports Regional Networks, объединяющего 22 региональных спортивных канала.

Соглашение направлено на рассмотрение федерального суда в рамках традиционной процедуры одобрения.

На прошлой неделе Disney и Fox внесли изменения в соглашение о продаже ряда активов Fox, в том числе кино- и телевизионной студии, а также кабельных операций и международных ТВ-активов, увеличив оценку этих активов на треть, до $71 млрд.

Сумма, которую Disney предлагает за активы акционерам Fox, была повышена до $38 на акцию. Это на $10 больше, чем первоначальное предложение, и на $3 больше конкурирующего предложения со стороны медиакомпании Comcast.

Акции Disney подорожали на 1,2% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду, бумаги 21st Century Fox - на 1,8%.

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Новости Бизнеса, 21st Century Fox, Fox Sports Regional Networks, Walt Disney Co, Минюст США.
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