Минюст США одобрил покупку Walt Disney Co. активов 21st Century Fox

Антимонопольный департамент министерства юстиции США одобрил сделку по покупке компанией Walt Disney Co. активов 21st Century Fox.

Соглашение с регулятором требует от компаний продажи подразделения Fox Sports Regional Networks - у них будет на это не менее 90 дней после закрытия сделки, говорится в пресс-релизе Disney.

Минюст также может дать Disney и Fox дополнительно еще 90 дней на продажу Fox Sports Regional Networks, объединяющего 22 региональных спортивных канала.

Соглашение направлено на рассмотрение федерального суда в рамках традиционной процедуры одобрения.

На прошлой неделе Disney и Fox внесли изменения в соглашение о продаже ряда активов Fox, в том числе кино- и телевизионной студии, а также кабельных операций и международных ТВ-активов, увеличив оценку этих активов на треть, до $71 млрд.

Сумма, которую Disney предлагает за активы акционерам Fox, была повышена до $38 на акцию. Это на $10 больше, чем первоначальное предложение, и на $3 больше конкурирующего предложения со стороны медиакомпании Comcast.

Акции Disney подорожали на 1,2% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду, бумаги 21st Century Fox - на 1,8%.